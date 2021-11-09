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Україна — Болгарія: букмекери оцінили шанси команд

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України Новина оновлена 09 листопада 2021, 21:15
Збірна України

На збірну України чекає товариська гра з болгарами.

Букмекери вважають збірну України, склад якої на матчі листопада вже давно відомий, однозначним фаворитом контрольної гри проти команди Болгарії.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Аналітики віддають нашій команді набагато більше шансів, ніж гостям – коефіцієнт 1,16 проти 5,90. У той самий час нічия котирується коефіцієнтом 4,10. Додамо, що фахівці вважають результат 1:0 на користь "Жовто-синіх" найвірогіднішим результатом зустрічі (коефіцієнт 5,80).

Прогноз букмекерів на товариський матч Україна — Болгарія (дані за 9 листопада):

  • Парі-Матч: (перемога України 1,61 — нічия 4,10 — перемога Болгарії 5,90)

Матч Україна Болгарія відбудеться 11 листопада у Одесі на стадіоні "Чорноморець". Раніше "Телеграф" повідомляв, що де й о котрій годині дивитися пряму трансляцію цієї гри по ТБ і в мережі.

"Телеграф" нагадує, що нещодавно колишній головний тренер національної команди Андрій Шевченко очолив "Дженоа". "Шева" хоче бачити в італійському клубі одразу двох основних гравців збірної України. До речі, Андрій Миколайович уже провів перше тренування у Генуї.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Болгарії
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