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Шевченко провів перше тренування у "Дженоа": як це було

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Шевченко у "Дженоа" Новина оновлена 09 листопада 2021, 19:22
Андрій Шевченко у "Дженоа"

Український фахівець познайомився з командою.

Новоспечений головний тренер італійської "Дженоа" українець Андрій Шевченко, зарплату якого в клубі вже дізналися ЗМІ, провів перше заняття з командою.

Відповідними фото та відео поділилася пресслужба "Грифонів" у Twitter.

У вівторок 9 листопада Шевченко прибув на клубну базу команди, де познайомився з гравцями. Перші кроки нового тренера зняли телекамери, а фотографи зробили невелику фотосесію, присвячену дебюту Андрія Миколайовича на клубному рівні.

Нагадаємо, Шевченко прибув до Генуї 8 листопада, щоб ознайомитись із новим місцем роботи. Раніше українець не працював тренером на клубному рівні, проте здобув значний досвід у національній команді, з якою виходив до чвертьфіналу Євро-2020. Крім того, Андрій добре знайомий з італійським футболом і добре знає мову, адже провів у "Мілані" свої найкращі футбольні роки. "Шева" забив 175 голів у 322 матчах за "Россонері", у стані яких він виграв "Золотий м’яч" та Лігу чемпіонів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко хоче покликати до "Дженоа" відразу двох гравців збірної України.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа
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