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У Шевченка горять очі: як пройшов перший день українця в "Дженоа" (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Шевченко Новина оновлена 08 листопада 2021, 19:43
Андрій Шевченко

"Шева" вперше відвідав тренувальну базу "Дженоа".

Український тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який офіційно очолив італійську команду 7 листопада, прибув подивитися тренувальну базу генуезців.

Про це повідомляє пресслужба "Грифонів" у Twitter.

База команди знаходиться в генуезькому приморському кварталі Пеглі, а "Шева" буде працювати в історичній будівлі, яка прикрашена по-королівськи. Раніше вілла Ломелліні Ростан була місцем відпочинку відомих королівських сімей Європи. Повідомляється, що перше тренування "Дженоа" під керівництвом Андрія Миколайовича відбудеться у вівторок, 9 листопада. До тренерського штабу українця увійшли його старі помічники Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Зазначимо, прибувши на базу клубу, Шевченко був у хорошому дусі, а його очі буквально "горіли" від цікавості.

Пресслужба "Дженоа" підготувала яскравий ролик зі знайомством Шевченка зі своїм місцем роботи.

Нагадаємо, першою грою для Шевченка у "Дженоа" стане матч проти команди Жозе Моурінью. До речі, португалець вже передав привіт "Шеві".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Дженоа" можуть з’явитися одразу два гравці збірної України.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
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