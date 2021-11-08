Моурінью передав привіт Шевченку перед дуеллю в Серії А (відео)

"Особливий" прокоментував тренерські навички українця.

Головний тренер римської "Роми" Жозе Моурінью під час свого візиту до Запоріжжя на гру проти "Зорі" (0:3) поділився своєю думкою щодо тренерських здібностей Андрія Шевченка.

Про це португалець розповів у коментарі для SportArena.

Попри те, що інтерв’ю було записано ще до появи Шевченка у "Дженоа", воно не втратило своєї актуальності. Як виявилося, Моурінью передав привіт "Шеві" напередодні матчу генуезців із римлянами. Примітно, що Андрій свою дебютну гру як тренер клубу проведе саме з командою "Особливого", який тренував Шевченка в "Челсі". До речі, виступи українця в лондонському клубі були не найкращими, адже "Шева" при Моурінью грав досить мало.

Жозе зазначив, що Шевченко набув солідного тренерського досвіду у збірній України й тепер люди на нього дивляться вже як на менеджера, а не суперфутболіста.

"Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже хороші стосунки з ним, ми дуже поважаємо один одного. У нього був неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має дуже хорошу базу як тренера. А це не одне й те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", – заявив Моурінью.

Зазначимо, матч "Дженоа" — "Рома" відбудеться 21 листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко хоче взяти у "Дженоа" одразу двох українців.