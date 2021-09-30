Моурінью розбив надії "Зорі": відеоогляд матчу з "Ромою"

Жозе Моурінью з "Ромою" розгромив "Зорю" в єврокубку.

У четвер, 30 вересня, "Зоря", яка з поразки стартувала в Лізі конференцій, в рамках матчу другого туру групового раунду ЛК сезону 2021/22 приймала римську "Рому". Зустріч пройшла в Запоріжжі на "Славутич-Арені" і завершилася з рахунком 0:3 на користь представника Серії А.

Вже на 7-й хвилині поєдинку Стефан Ель-Шаараві після блискучої проникаючої передачі Дарбо відкрив рахунок в грі, реалізувавши вихід один на один. У першому таймі луганчани показували класний футбол і мали реальні можливості забити, проте в другій половині ситуація змінилася. На 66-й і 68-й хвилинах "Вовки" зусиллями Кріса Смоллінга і Теммі Абрахама довели рахунок до розгромного.

Турнірне положення команд:

Турнірне положення команд в группі С Ліги конференцій

"Телеграф" нагадує, що "Рома" в першому турі ЛК розгромила ЦСКА (Софія) з рахунком 5:1. Таким чином римляни очолюють групу С, український клуб пасе задніх. У наступних турах "Зоря" зіграє з ЦСКА (Софія). Ігри пройдуть 21 жовтня і 4 листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" було розгромлено "Баварією" в Лізі чемпіонів. Крім того, "Шахтар" в головному єврокубку зіграв внічию з "Інтером".