Моуринью разбил надежды "Зари": видеообзор матча с "Ромой"

Жозе Моуринью с "Ромой" разгромил "Зарю" в еврокубке.

В четверг, 30 сентября, "Заря", которая с поражения стартовала в Лиге конференций, в рамках матча второго тура группового раунда ЛК сезона 2021/22 принимала римскую "Рому". Встреча прошла в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 0:3 в пользу представителя Серии А.

Уже на 7-й минуте поединка Стефан Эль-Шаарави после блестящей проникающей передачи Дарбо открыл счет в игре, реализовав выход один на один. В первом тайме луганчане показывали классный футбол и имели реальные возможности забить, однако во второй половине ситуация изменилась. На 66-й и 68-й минутах "Волки" усилиями Криса Смоллинга и Тэмми Абрахама довели счет до разгромного.

Видео гола Эль-Шаарави:

Видео гола Смоллинга:

Видео гола Абрахама:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

"Телеграф" напоминает, что "Рома" в первом туре ЛК разгромила ЦСКА (София) со счетом 5:1. Таким образом римляне возглавляют группу С, украинский клуб пасет задних. В следующих турах "Заря" сыграет с ЦСКА (София). Игры пройдут 21 октября и 4 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" было разгромлено "Баварией" в Лиге чемпионов. Кроме того, "Шахтер" в главном еврокубке сыграл вничью с "Интером".