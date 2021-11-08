Моуринью передал привет Шевченко перед дуэлью в Серии А (видео)

"Особенный" прокомментировал тренерские навыки украинца.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью во время своего визита в Запорожье на игру против "Зари" (0:3) поделился своим мнением касательно тренерских способностей Андрея Шевченко.

Об этом португалец рассказал в комментарии для SportArena.

Несмотря на то, что интервью было записано еще до появления Шевченко в "Дженоа", оно не потеряло своей актуальности. Как оказалось, Моуринью передал привет "Шеве" накануне матча генуэзцев с римлянами. Примечательно, что Андрей свою дебютную игру в качестве тренера клуба проведет именно с командой "Особенного", который тренировал Шевченко в "Челси". К слову, выступления украинца в лондонском клубе были не лучшими, ведь "Шева" при Моуринью играл довольно мало.

Жозе отметил, что Шевченко обрел солидный тренерский опыт в сборной Украины и теперь люди на него смотрят уже как на менеджера, а не суперфутболиста.

"Советы давать не буду, но привет ему. У нас очень хорошие отношения с ним, мы очень уважаем друг друга. У него был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. Имеет очень хорошую базу, как тренера. А это не одно и то же, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже иначе, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – заявил Моуринью.

Отметим, матч "Дженоа" — "Рома" состоится 21 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко хочет взять в "Дженоа" сразу двух украинцев.