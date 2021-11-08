Укр

У Шевченко горят глаза: как прошел первый день украинца в "Дженоа" (фото, видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Андрей Шевченко Новость обновлена 08 ноября 2021, 19:43
Андрей Шевченко

“Шева" впервые посетил тренировочную базу "Дженоа".

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который официально возглавил итальянскую команду 7 ноября, прибыл посмотреть тренировочную базу генуэзцев. 

Об этом сообщает пресс-служба "Грифонов" в Twitter.

База команды находится в генуэзском приморском квартале Пегли, а "Шеве" предстоит работать в историческом здании, которое украшено по-королевски. Ранее вилла Ломеллини Ростан служила местом отдыха видных королевских семей Европы. Сообщается, что первая тренировка "Дженоа" под руководством Андрея Николаевича состоится во вторник, 9 ноября. В тренерский штаб украинца вошли его старые помощники Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Отметим, прибыв на базу клуба, Шевченко находился в хорошем духе, а его глаза буквально "горели" от любопытства.

Пресс-служба "Дженоа" опубликовала красочный ролик со знакомством Шевченко со своим местом работы.

Напомним, первой игрой для Шевченко в "Дженоа" станет матч против команды Жозе Моуринью. К слову, португалец уже передал привет "Шеве".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Дженоа" могут появиться сразу два игрока сборной Украины.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
Мигранты на границе Беларусь с Польшей
Политика
Беларусь наносит миграционный удар: чем ситуация грозит Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мигранты на границе Беларусь с Польшей
Беларусь наносит миграционный удар: чем ситуация грозит Украине
Дата публикации
Категория
Андрей Рымарук
"Донбасс ждет война нового уровня", – экс-разведчик Андрей Рымарук
Дата публикации
Категория
Александр Оганьян предотвратил беду
Водителю маршрутки стало плохо за рулем: как юный "пластун" предотвратил страшное ДТП в Мелитополе
Дата публикации
Категория
Николай Журавлев сам сообщил об инциденте
Нужна пластина в череп: в Киеве жестоко избили известного музпродюсера и автора хита группы Kazka (фото)
Дата публикации
Категория
Справку о выздоровлении от COVID-19 можно будет получить не выходя из дома
Украинцам станет проще получить справку о выздоровлении от коронавируса и результат ПЦР-теста: когда заработает новый сервис