У Шевченко горят глаза: как прошел первый день украинца в "Дженоа" (фото, видео)

“Шева" впервые посетил тренировочную базу "Дженоа".

Украинский тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который официально возглавил итальянскую команду 7 ноября, прибыл посмотреть тренировочную базу генуэзцев.

Об этом сообщает пресс-служба "Грифонов" в Twitter.

База команды находится в генуэзском приморском квартале Пегли, а "Шеве" предстоит работать в историческом здании, которое украшено по-королевски. Ранее вилла Ломеллини Ростан служила местом отдыха видных королевских семей Европы. Сообщается, что первая тренировка "Дженоа" под руководством Андрея Николаевича состоится во вторник, 9 ноября. В тренерский штаб украинца вошли его старые помощники Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Отметим, прибыв на базу клуба, Шевченко находился в хорошем духе, а его глаза буквально "горели" от любопытства.

Пресс-служба "Дженоа" опубликовала красочный ролик со знакомством Шевченко со своим местом работы.

Напомним, первой игрой для Шевченко в "Дженоа" станет матч против команды Жозе Моуринью. К слову, португалец уже передал привет "Шеве".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Дженоа" могут появиться сразу два игрока сборной Украины.