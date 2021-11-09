Укр

Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа": как это было

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Шевченко в "Дженоа" Новость обновлена 09 ноября 2021, 19:22
Андрей Шевченко в "Дженоа"

Украинский специалист познакомился с командой.

Новоиспеченный главный тренер итальянской "Дженоа" украинец Андрей Шевченко, зарплату которого в клубе уже разузнали СМИ, провел первое занятие с командой.

Соответствующими фото и видео поделилась пресс-служба "Грифонов" в Twitter.

Во вторник 9 ноября, Шевченко прибыл на клубную базу команды, где познакомился с игроками. Первые шаги нового тренера запечатлели телекамеры, а фотографы сделали небольшую фотосессию, приуроченную дебюту Андрея Николаевича на клубном уровне.

Напомним, Шевченко прибыл в Геную 8 ноября, чтобы ознакомиться с новым местом работы. Ранее украинец не работал тренером на клубном уровне, однако получил внушительный опыт в национальной команде, с которой выходил в четвертьфинал Евро-2020. Кроме того, Андрей хорошо знаком с итальянским футболом и хорошо знает язык, ведь провел в "Милане" свои лучшие футбольные годы. "Шева" забил 175 голов в 322 матчах за "Россонери", в стане которых он выиграл "Золотой мяч" и Лигу чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко хочет позвать в "Дженоа" сразу двоих игроков сборной Украины.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа
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