СМИ узнали точную зарплату Шевченко в "Дженоа"

В сборной у Шевченко было куда больше

Андрей Шевченко, который в понедельник официально возглавил "Дженоа", в новом клубе будет зарабатывать на руки два миллиона евро, сообщает Calcio e finanza.

По данным источника, клуб принял покрывать траты на налоги для украинского специалиста, что в общем обойдется для "Дженоа" 2.6 миллиона евро. Напомним, соглашение рассчитано до лета 2024 года. По данным СМИ, в сборной Украины Шевченко зарабатывал порядка 3 миллионов евро в год.

Во вторник состоится первая пресс-конференция Шевченко на должности главного тренера итальянского клуба.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший тренер Шевченко Жозе Моуринью отреагировал на переезд тренера до Италии. Также известно, как прошел первый день украинца в Италии.

После 12 туров "Дженоа" занимает 17 место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям обгоняя "Сампдорию". Первым матчем для Шевченко у руля клуба из Генуи будет встреча против "Ромы" Жозе Моуринью, которая пройдет в это воскресенье.