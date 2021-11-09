СМИ узнали точную зарплату Шевченко в "Дженоа"
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В сборной у Шевченко было куда больше
Андрей Шевченко, который в понедельник официально возглавил "Дженоа", в новом клубе будет зарабатывать на руки два миллиона евро, сообщает Calcio e finanza.
По данным источника, клуб принял покрывать траты на налоги для украинского специалиста, что в общем обойдется для "Дженоа" 2.6 миллиона евро. Напомним, соглашение рассчитано до лета 2024 года. По данным СМИ, в сборной Украины Шевченко зарабатывал порядка 3 миллионов евро в год.
Во вторник состоится первая пресс-конференция Шевченко на должности главного тренера итальянского клуба.
Как ранее сообщал "Телеграф", бывший тренер Шевченко Жозе Моуринью отреагировал на переезд тренера до Италии. Также известно, как прошел первый день украинца в Италии.
После 12 туров "Дженоа" занимает 17 место в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям обгоняя "Сампдорию". Первым матчем для Шевченко у руля клуба из Генуи будет встреча против "Ромы" Жозе Моуринью, которая пройдет в это воскресенье.
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