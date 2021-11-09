ЗМІ дізналися точну зарплатню Шевченка у "Дженоа"

У збірній у Шевченка було значно більше

Андрій Шевченко, який у понеділок офіційно очолив "Дженоа", у новому клубі зароблятиме на руки два мільйони євро, повідомляє Calcio e finanza.

За даними джерела, клуб прийняв покривати витрати на податки для українського фахівця, що обійдеться для "Дженоа" 2.6 мільйона євро. Нагадаємо, угода розрахована до літа 2024 року. За даними ЗМІ, у збірній України Шевченко заробляв близько 3 мільйонів євро на рік.

У вівторок відбудеться перша прес-конференція Шевченка на посаді головного тренера італійського клубу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній тренер Шевченка Жозе Моурінью відреагував на переїзд тренера до Італії. Також відомо, як відбувся перший день українця в Італії.

Після 12 турів "Дженоа" посідає 17 місце у турнірній таблиці, лише за додатковими показниками обганяючи "Сампдорію". Першим матчем для Шевченка біля керма клубу з Генуї буде зустріч проти "Роми" Жозе Моурінью, яка відбудеться цієї неділі. За даними ЗМІ, той же Моурінью в Римі заробляє 7.5 мільйонів євро після вирахування податків.