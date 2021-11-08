Україна — Болгарія: де і коли дивитись матч

Збірна України проведе контрольний поєдинок перед головним матчем цієї осені.

У четвер, 11 листопада, національна команда України, яка потрапила у скрутне становище у відборі на чемпіонат світу-2022, проведе товариський поєдинок проти Болгарії. Зустріч відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець" та буде показана в ефірі каналів "Медіа Групи Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч Україна — Болгарія розпочнеться о 19:30 за київським часом. У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол-1". У мережі офіційна трансляція зустрічі буде доступна на сервісі oll.tv (потрібна підписка). Крім того, гру в записі покаже ТК "Україна" (початок ефіру – о 23:20). "Телеграф" проведе текстову трансляцію матчу, під час якого у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів.

Зазначимо, вже 16 листопада "Жовто-сині" проведуть ключовий матч відбору на чемпіонат світу проти команди Боснії та Герцеговини. Результат цієї гри безпосередньо вплине на турнірні перспективи нашої команди. Раніше було оголошено склад збірної України на матчі листопада. Головною сенсацією стало повернення Руслана Маліновського до команди. Повідомляється, що Руслан першим зателефонував виконувачу обов’язків головного тренера Олександру Петракову, щоб вирішити конфлікт, що виник.