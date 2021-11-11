Першим трансфером Шевченка у "Дженоа" стане росіянин

І це одноклубник нашого Руслана Малиновського

"Дженоа", який на тижні очолив український фахівець Андрій Шевченко, задумався про посилення у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Calciomercato, першим новачком клубу з Генуї може стати російський півзахисник Олексій Міранчук, який зараз разом із Русланом Малиновським виступає за "Аталанту".

Йдеться про оренду російського футболіста до кінця сезону із можливістю повноцінного викупу. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунках вартості гравців, оцінює вартість футболіста в 13,5 мільйона євро.

Нинішнього сезону Міранчук провів вісім матчів у всіх турнірах і відзначився результативною передачею.

Свій перший матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка проведе цими вихідними проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Саме португальський фахівець тренував "Челсі", коли там не зміг заграти форвард збірної України.

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на призначення Шевченка головним тренером "Дженоа".