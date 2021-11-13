Рус

"Дженоа" не може собі дозволити купити українського футболіста, але знайшовся варіант для переїзду гравця до Італії

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
153
Саме Шевченко почав залучати Миколенка до матчів збірної. Новина оновлена 13 листопада 2021, 13:11
Саме Шевченко почав залучати Миколенка до матчів збірної.

Не факт, що "Динамо" погодиться.

"Дженоа", який тренує Андрій Шевченко, може підписати захисника київського "Динамо" Віталія Миколенка.

Як повідомляє Calcio Style, український клуб хоче отримати за гравця близько 20 мільйонів євро, але італійці не хочуть платити такі суми. Єдиним варіантом, який залишається в цій ситуації, може стати оренда гравця у зимове трансферне вікно до завершення сезону з можливим правом викупу, але вже меншу суму.

Хочеш дізнатися більше про український спорт? Підписуйся на наш телеграм канал, там все оперативно і по суті.

Як раніше повідомляв "Телеграф", першим трансфером Шевченка до "Дженоа" може стати росіянин.

Свій перший матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка проведе наступними вихідними проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Саме португальський фахівець тренував "Челсі", коли там не зміг заграти форвард збірної України. На даний момент клуб із Генуї розташувався на 17-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії та ризикує залишити еліту італійського футболу за підсумками сезону.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Дженоа #УПЛ #ФК Динамо (Київ) #Віталій Миколенко
Кількість нових хворих завжди падає до вихідних
Україна
Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість нових хворих завжди падає до вихідних
Одужало більше, ніж захворіло: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 13 листопада
Дата публікації
Категорія
Андрій Бублик
"Чергова криза не стала для нас шоком, український бізнес важко здивувати", — Андрій Бублик, Кока-Кола Україна
Дата публікації
Категорія
Міс Україна 2021 Олександра Яремчук
Участь України у Miss World 2021 зривається: чому Олександра Яремчук може не поїхати на фінал
Дата публікації
Категорія
В Україні можна вакцинуватися одним із чотирьох препаратів
Вакцини від коронавірусу в Україні: яке щеплення краще вибрати
Дата публікації
Категорія
Загиблі воїни
Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)