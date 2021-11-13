"Дженоа" не може собі дозволити купити українського футболіста, але знайшовся варіант для переїзду гравця до Італії

Не факт, що "Динамо" погодиться.

"Дженоа", який тренує Андрій Шевченко, може підписати захисника київського "Динамо" Віталія Миколенка.

Як повідомляє Calcio Style, український клуб хоче отримати за гравця близько 20 мільйонів євро, але італійці не хочуть платити такі суми. Єдиним варіантом, який залишається в цій ситуації, може стати оренда гравця у зимове трансферне вікно до завершення сезону з можливим правом викупу, але вже меншу суму.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", першим трансфером Шевченка до "Дженоа" може стати росіянин.

Свій перший матч "Дженоа" під керівництвом Шевченка проведе наступними вихідними проти "Роми", яку очолює Жозе Моурінью. Саме португальський фахівець тренував "Челсі", коли там не зміг заграти форвард збірної України. На даний момент клуб із Генуї розташувався на 17-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії та ризикує залишити еліту італійського футболу за підсумками сезону.