Шевченко розпочав у "Дженоа" з поразки (відео)

Андрій Шевченко провів перший офіційний матч у "Дженоа".

У неділю, 21 листопада, "Дженоа", яку нещодавно очолив український фахівець Андрій Шевченко, приймала "Рому" Жозе Моурінью. Зустріч 13-го туру Серії А сезону 2021/22 відбулася на стадіоні "Луїджі Фераріс" і завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

Поєдинок проходив за невеликої переваги "Роми", а господарі лише зрідка створювали загрозу біля воріт "Вовків". У першому таймі римляни навіть забили гол, проте його було скасовано через гру рукою. У другому таймі "Вовки" таки досягли свого. На 82-й хвилині Фелікс Афена-Г’ян з меж штрафного майданчика вразив ворота "Дженоа". В компенсований час Фелікс оформив дубль.

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат залишив "Дженоа" (9 очок) на 18-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, "Рома" (22 очки) — п’ята. У наступному турі команда Андрія Шевченка зіграє проти "Удінезе" (28.11.2021).

Напередодні свого дебюту Шевченко розповів, що жодного конфлікту з Жозе Моурінью у нього не має, а всі непорозуміння вже в минулому. Примітно, що саме португалець був наставником "Шеви", коли українець виступав у "Челсі". Трансфер Андрія з "Мілана" до лондонського клубу досі потрапляє у всілякі добірки найгірших переходів в історії англійської Прем’єр-ліги.

Зазначимо, перед грою з "Ромою" Шевченко зіткнувся з великою проблемою через переповнений лазарет команди.