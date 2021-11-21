Шевченко відверто розповів про конфлікт з Моурінью

"Шева" дебютує у грі проти "Особливого".

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, команда якого має серйозні проблеми, перед своїм дебютним матчем на клубному рівні розповів про "конфлікт" з Жозе Моурінью.

Про це іменитий українець розповів в інтерв’ю megogo.

ЗМІ перед грою "Дженоа" — "Рома", яку очолює Жозе Моурінью, підігрівали інтерес до матчу заголовками про "конфлікт" між тренерами. Саме за Моурінью "Шева" не зумів заграти в "Челсі". Андрій розповів, що у нього з португальцем чудові стосунки, а ЗМІ лише намагаються привернути увагу до поєдинку яскравими заголовками. "Шева" зазначив, що Моурінью навіть написав кілька рядків про нього у його книзі.

"Попри нібито непорозуміння, все це пройшло. Ми маємо один до одного величезну повагу. Ми спілкуємося", — розповів "Шева".

Додамо, матч 13-го туру Серії А сезону 2021/22 "Дженоа" — "Рома" відбудеться в неділю, 21 листопада, початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. Ця зустріч стане першою для Шевченка на клубному рівні в якості головного тренера.

Раніше Шевченко очолював збірну України, проте після Євро-2020 він зі скандалом залишив "Жовто-синіх".

Нагадаємо, нещодавно російський воротар Олександр Філімонов згадав, як пропустив легендарний гол від "Шеви".