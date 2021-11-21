Шевченко откровенно рассказал о конфликте с Моуринью

“Шева" дебютирует в игре против "Особенного".

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, команда которого испытывает серьезные проблемы, перед своим дебютным матчем на клубном уровне рассказал о "конфликте" с Жозе Моуринью.

Об этом именитый украинец поведал в интервью megogo.

СМИ перед игрой "Дженоа" — "Рома", которую возглавляет Жозе Моуринью, подогревали интерес к игре заголовками о "конфликте" между тренерами. Именно при Моуринью "Шева" не сумел заиграть в "Челси". Андрей рассказал, что у него с португальцем отличные отношения, а СМИ лишь пытаются привлечь внимание к поединку яркими заголовками. "Шева" отметил, что Моуринью даже написал несколько строк о нем в его книге.

"Несмотря на якобы недопонимания, все это прошло. У нас есть друг к другу огромное уважение. Мы общаемся", — рассказал "Шева".

Добавим, матч 13-го тура Серии А сезона 2021/22 "Дженоа" — "Рома" состоится в воскресенье, 21 ноября, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. Эта встреча станет первой для Шевченко в качестве тренера клуба.

Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины, однако после Евро-2020 он со скандалом покинул "Желто-синих".

Напомним, недавно российский вратарь Александр Филимонов вспомнил, как пропустил легендарный гол от "Шевы".