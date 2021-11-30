Шевченко пообещал "Милану" проблемы

"Шева" готовится к игре с бывшим клубом.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который присоединился к команде в начале ноября, поучаствовал в пресс-конференции, посвященной ближайшему матчу 15-го тура Серии А сезона 2021/22 с "Миланом".

Цитирует украинского наставника telegram-канал "Гранде Шева".

Для Шевченко матч с "Миланом" — особенное событие, ведь именно в этой команде он стал звездой футбола и достиг всех спортивных вершин, о которых только можно мечтать. Андрей признался, что испытывает эмоциональное волнение перед игрой с бывшим клубом, однако он остается профессионалом и сможет совладать с эмоциями. Кроме того, "Шева" пообещал создать "Россонери" проблемы на поле, ведь теперь он всей душой за "Дженоа".

"Конечно, играть против "Милана" – это очень эмоциональное событие. Но я стараюсь блокировать эмоции, ведь это часть моей работы, часть жизни. Я – профессионал. Обещаю болельщикам "Дженоа", что сделаю все возможное, чтобы создать проблемы для "Милана". Я всегда болею за "Милан", но не в матче против "Дженоа"".

Добавим, что матч "Дженоа" — "Милан" состоится в среду, 1 декабря, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. В Украине эту встречу можно будет посмотреть на сервисе megogo (требуется подписка).

Добавим, что в прошлом туре "Дженоа" взяла первое очко при Шевченко, дав бой "Удинезе" в гостях (0:0).