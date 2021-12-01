Супергол Ібрагімовича та дубль Месіаса: "Дженоа" Шевченка розгромлена "Міланом" (відео)

Команда "Шеви" програла.

У середу, 1 грудня, "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка, який очолив команду на початку листопада, в рамках матчу 15-го туру чемпіонату Італії Серії А сезону 2021/22 приймала "Мілан". Зустріч відбулася на стадіоні "Луїджі Фераріс" і завершилася з рахунком 0:3 на користь гостей.

Перемогу "Мілану" принесли точні постріли Златана Ібрагімовича та Жуніора Месіаса (дубль).

Відео голів:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат залишив "Дженоа" (10 очок) на 18-му місці у турнірній таблиці Серії А, а "Мілан" (35 очок) піднявся на другу позицію. У наступному турі генуезці зіграють з "Ювентусом" (05.12.2021), а "Россонері" — з "Салернітаною" (04.12.2021).

Зазначимо, перед грою з "Міланом" Шевченко зізнався, що йому емоційно важко грати проти колишньої команди (Андрій зробив собі ім’я у стані "Россонері"), однак він заявив, що спробує зробити проблеми італійському гранду.

Зазначимо, "Шева" стартував у "Дженоа" з поразки у поєдинку з "Ромою" Жозе Моурінью (0:2). Потім команда українця взяла очко у гостьовій грі проти "Удінезе" (0:0).