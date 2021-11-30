Шевченко пообіцяв "Мілану" проблеми

"Шева" готується до гри з колишнім клубом.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який приєднався до команди на початку листопада, взяв участь у пресконференції, присвяченій найближчому матчу 15-го туру Серії А сезону 2021/22 з "Міланом".

Цитує українського наставника telegram-канал "Гранде Шева".

Для Шевченка матч з "Міланом" — особлива подія, адже саме у цій команді він став зіркою футболу та досяг усіх спортивних вершин, про які тільки можна мріяти. Андрій зізнався, що відчуває емоційне хвилювання перед грою з колишнім клубом, проте він залишається професіоналом і зможе впоратися з емоціями. Крім того, "Шева" пообіцяв створити "Россонері" проблеми на полі, адже тепер він всім серцем за "Дженоа".

"Звичайно, грати проти "Мілана" – це дуже емоційна подія. Але я намагаюся блокувати емоції, адже це частина моєї роботи, частина життя. Я – професіонал. Обіцяю вболівальникам "Дженоа", що зроблю все можливе, щоб створити проблеми для "Мілана". Я завжди вболіваю за "Мілан", але не в матчі проти "Дженоа"".

Додамо, що матч "Дженоа" — "Мілан" відбудеться в середу, 1 грудня, початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. В Україні цю зустріч можна буде переглянути на сервісі megogo (потрібна підписка).

Додамо, що минулого туру "Дженоа" взяла перше очко при Шевченку, давши бій "Удінезе" в гостях (0:0).