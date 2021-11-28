"Дженоа" Шевченка взяла перше очко у Серії А під керівництвом українця (відео)

Невеликий успіх українця у гостях.

Італійська "Дженоа", якою керує українець Андрій Шевченко, у 14-му турі Серії А сезону 2021/22 провела гостьовий поєдинок з "Удінезе". Зустріч відбулася на стадіоні "Фріулі" в Удіне та завершилася без голів — 0:0.

Господарі володіли великою перевагою по ходу гри, проте забити жодній із команд не вдалося.

Відеоогляд матчу "Удінезе" — "Дженоа".

Цей результат залишив "Дженоа" у зоні вильоту. Команда Андрія Шевченка з 10 очками посідає 18-е місце у турнірній таблиці Серії А. "Удінезе" (15 очок) — 14-те. У наступному турі "Шеву" та Ко чекає гра з "Міланом" (01.12.2021), а фріульці зіграють з "Лаціо" (02.12.2021).

Цю нічию Шевченко може занести собі в актив, адже в його команді переповнений лазарет, а на посилення варто розраховувати лише у найближче трансферне вікно. Проте, не зумівши обіграти прямого конкурента за порятунок у лізі, "Дженоа" ризикує надовго залишитись на дні першості, адже календар матчів не обіцяє генуезцям нічого доброго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у першому матчі під керівництвом Шевченка "Дженоа" програла "Ромі" (0:2).