Шевченко назвал причину разгромного поражения от "Милана"

Все дело в травмах.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от "Милана" (0:3) в матче 15-го тура Серии А.

"Наша главная проблема — это большое число травм у футболистов. А сейчас еще Ровелла получил повреждение, надеемся, там нет ничего серьезного. "Дженоа" сложно было играть против большой команды, которой, безусловно, является "Милан".

Наше желание создать сопернику проблемы ничем толком не закончилось, а "Милан" прилично так давил. Не вижу смысла отрицать, что миланцы сейчас — топ-клуб", — цитирует Шевченко FOOTBALL ITALIA.

Этот результат оставил "Дженоа" (10 очков) на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, а "Милан" (35 очков) поднялся на вторую позицию. В следующем туре генуэзцы сыграют с "Ювентусом" (05.12.2021), а миланцы — с "Салернитаной" (04.12.2021).

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко сразу же говорил, что у клуба будут проблемы, связанные с большим числом травмированных игроков. Пока неизвестно, когда они вернутся в основную обойму.