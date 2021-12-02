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Шевченко назвав причину розгромної поразки від "Мілана"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Андрій Шевченко Новина оновлена 02 грудня 2021, 08:54
Андрій Шевченко

Вся справа у травмах.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував поразку від "Мілана" (0:3) у матчі 15-го туру Серії А.

"Наша головна проблема — це велика кількість травм у футболістів. А зараз ще Ровелла отримав пошкодження, сподіваємося, там немає нічого серйозного. "Дженоа" важко було грати проти великої команди, якою, безумовно, є "Мілан".

Наше бажання створити супернику проблеми нічим до ладу не закінчилося, а "Мілан" пристойно так тиснув. Не бачу сенсу заперечувати, що міланці зараз – топ-клуб”, – цитує Шевченко FOOTBALL ITALIA.

Цей результат залишив "Дженоа" (10 очок) на 18-му місці у турнірній таблиці Серії А, а "Мілан" (35 очок) піднявся на другу позицію. У наступному турі генуезці зіграють з "Ювентусом" (05.12.2021), а міланці — з "Салернітаною" (04.12.2021).

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко відразу ж казав, що клуб має проблеми, пов’язані з великою кількістю травмованих гравців. Поки невідомо, коли вони повернуться до основної обойми.

Теги:
#Андрій Шевченко #ФК Мілан #ФК Дженоа #Серія А
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