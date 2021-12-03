"Барселона" хоче підписати українського форварда

Каталонців залучила низька вартість футболіста.

Нападник "Бенфіки" Роман Яремчук може стати гравцем "Барселони", повідомляє Diario Gol.

За даними джерела, ініціатива трансферу йде від президента каталонського клубу Жоао Лапорти, який вважає українського гравця добрим та дешевим варіантом для посилення складу.

Раніше головним варіантом для посилення був Дарвін Нуньєс, партнер Яремчука у португальському клубі, але іспанці не хочуть платити за уругвайського футболіста 60 мільйонів євро.

Крім того, гарна думка про Яремчука та головного тренера "Барселони" Хаві.

Цього сезону український нападник провів 17 матчів у всіх турнірах і забив 4 м’ячі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України під час жеребкування дізналася суперника з раунду плей-офф відбору на ЧС-2022 з футболу. Ним стала Шотландія. Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії.