"Барселона" хочет подписать украинского форварда

Каталонцев привлекла низкая стоимость футболиста.

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук может стать игроком "Барселоны", сообщает Diario Gol.

По данным источника, инициатива трансфера идет от президента каталонского клуба Жоао Лапорты, который считает украинского игрока хорошим и дешевым вариантом для усиления состава.

Ранее главным вариантом для усиления был Дарвин Нуньес, партнер Яремчука по португальскому клубу, но испанцы не хотят платить за уругвайского футболиста 60 миллионов евро.

Кроме того, хорошее мнение о Яремчуке и у главного тренера "Барселоны" Хави.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел 17 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины во время жеребьевки узнала соперника по раунду плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболу. Им стала Шотландия. Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде.

В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии.