Збірна України дізналася суперників у плей-оф відбору на ЧС-2022

Підсумки жеребкування плей-офф на ЧС-2022.

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування раунду плей-офф відбору на ЧС-2022.

Збірна України, яка була серед несіяних команд, здобула у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою. Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина.

Свій перший матч збірна України проведе на виїзді 24 березня. У разі проходження у фінал вирішальна гра відбудеться 29 березня також на виїзді.

Чемпіонат світу з футболу-2022 пройде у Катарі у грудні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян. Збірна України стала сьомою з показником 187,8 мільйона євро. Відразу за українцями розташувалася російська команда, чиї гравці коштують 153,5 мільйонів євро.

Збірні України та Росії виступлять у плей-офф відбору на ЧС-2022, причому ФІФА розведе команди, і вони не зможуть зустрітися одна з одною. "Телеграф" в одному тексті зібрав всю інформацію про жеребкування раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу, а також припустив ідеальний і найгірший розклад для продовження боротьби. Для того, щоб пробитися на чемпіонат світу, потрібно виграти два матчі (півфінал та фінал відбірної кампанії).