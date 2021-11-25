"Момент істини" для збірної України: пряма трансляція жеребкування раунду плей-оф ЧС-2022

Українці чекають гарного жереба.

У п’ятницю, 26 листопада, збірна України з футболу, яка пробилася до плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, дізнається ім’я суперника з півфіналу відбору. Церемонія жеребкування відбудеться у Цюріху (Швейцарія), початок о 18:00 за київським часом.

Телеграф проведе текстову трансляцію заходу.

На жеребкуванні стикових матчів Європейської кваліфікації будуть визначені склади пар, які змагатимуться за заповітні путівки на Мундіаль у Катарі.

До жеребкування збірні були поділені на два кошики згідно зі своїми успіхами у відбірному турнірі (кількість набраних очок та інші показники).

Кошик 1 : Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія

Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Схема відбору на ЧС-2022 з футболу через раунд плей-офф

У першій частині раунду плей-офф команди з першого кошика зіграють зі збірними з другого, причому гра проходитиме на території колективу з 1-го кошика. Шість збірних вийдуть у три фінали кваліфікації, де і буде розіграно три останні путівки на ЧС-2022 від Європи. Таким чином, для успішного подолання відбіркового турніру нашій команді треба виграти два матчі. Півфінал та фінал кваліфікації пройдуть у березні 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися жеребкування раунду плей-офф відбору на ЧС-2022.