Хто дістанеться збірній України: де і коли дивитися жеребкування плей-офф Чемпіонату світу з футболу

Все вирішиться у Цюриху.

У п’ятницю, 25 листопада, у швейцарському Цюріху відбудеться церемонія жеребкування раунду плей-офф, куди потрапила збірна України за підсумками групового раунду кваліфікації. У прямому ефірі захід покаже телеканал "Футбол 2".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Нагадаємо, "Жовто-сині" пробилися у стики, посівши друге місце у кваліфікаційній групі. У раунді плей-офф 12 щасливчиків боротимуться за заповітні три путівки на Мундіаль. Два раунди кваліфікації відбудуться у форматі одноматчевих дуелей.

За підсумками своїх виступів у відборі на ЧС-2022 наша збірна потрапила до числа "несіяних" — кошик 2.

Кошик 1 : Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія

Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Спочатку команді із першого кошика дістанеться команда із другого. Перший півфінал плей-офф пройде на території збірної з першого кошика. Єдине обмеження — Росія та Україна будуть розведені по різних шляхах.

Потім збірні розподілять за трьома шляхами: А, B і C. Хто буде господарем фіналів раунду плей-офф стане відомо після додаткового жеребкування. Переможці фіналів кожного зі шляхів потраплять на Мундіаль.

Півфінали плей-офф відбудуться 24 березня 2022 року, а фінали – 29 березня 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України піднялася у рейтингу ФІФА.