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Кто попадется сборной Украины: где и когда смотреть жеребьевку плей-офф Чемпионата мира по футболу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины Новость обновлена 25 ноября 2021, 16:03
Сборная Украины

Все решится в Цюрихе.

В пятницу, 25 ноября, в швейцарском Цюрихе состоится церемония жеребьевки раунда плей-офф, куда попала сборная Украины по итогам группового раунда квалификации. В прямом эфире мероприятие покажет телеканал "Футбол 2".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. 

Напомним, "Желто-синие" пробились в стыки, заняв второе место в квалификационной группе. В раунде плей-офф 12 счастливчиков будут бороться за заветные три путевки на Мундиаль. Два раунда квалификации пройдут в формате одноматчевых дуэлей.

По итогам своих выступлений в отборе на ЧМ-2022 наша сборная попала в число "несеянных" — корзина 2.

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Сначала к командам из первой корзины определят команду из второй. Первый полуфинал плей-офф пройдет на территории команды из первой корзины. Единственное ограничение — Россия и Украина будут разведены по разным путям. 

Затем сборные распределят по трем путям: А,B и C. Кто будет хозяином финалов раунда плей-офф станет известно после дополнительной жеребьевки. Победители финалов каждого из путей попадут на Мундиаль.  

Полуфиналы плей-офф состоятся 24 марта 2022 года, а финалы — 29 марта 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ЧМ-2022
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