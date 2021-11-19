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Украина поднялась на одну позицию в рейтинге лучших сборных мира по футболу

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Сборная Украины Новость обновлена 19 ноября 2021, 16:40
Сборная Украины

Украинцы продолжают подъем в рейтинге ФИФА.

Сборная Украины по футболу, которая пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022, продолжает подъем в рейтинге ФИФА.

Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации футбола, по состоянию на 19 ноября, украинцы занимают 25-е место с 1535 очками. В предыдущем рейтинге, который был представлен в октябре, украинцы были на 26-м месте.

Лидировать продолжает сборная Бельгии с 1828 очками. На втором месте идет Бразилия (1826 баллов), на третьем — соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 французы (1786 баллов).

Отметим, что сборная России, которая также пробилась в плей-офф отбора, опустилась на одно место, и сейчас занимает 34-ю позицию.

Место в рейтинге ФИФА определяет корзины для жеребьевки больших турниров, чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных этапов к ним.

Согласно решению ФИФА, сборные Украины и России не смогут по причинам безопасности не смогут сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка данной стадии состоится 26 ноября в Лозанне.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оценил шансы Украины и России пробиться на чемпионат мира в Катаре.

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#Сборная Украины #Рейтинг ФИФА
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