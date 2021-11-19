Україна піднялася на одну позицію в рейтингу найкращих збірних світу з футболу

Українці продовжують підйом у рейтингу ФІФА.

Збірна України з футболу, яка пробилася до плей-офф відбору на ЧС-2022, продовжує підйом у рейтингу ФІФА.

Як повідомляєофіційний сайт Міжнародної асоціації футболу, станом на 19 листопада українці посідають 25-е місце з 1535 очками. У попередньому рейтингу, який було представлено у жовтні, українці були на 26-му місці.

Лідирувати продовжує збірна Бельгії з 1828 очками. На другому місці йде Бразилія (1826 балів), на третьому – суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 французи (1786 балів).

Зазначимо, що збірна Росії, яка також пробилася до плей-офф відбору, опустилася на одне місце, і зараз посідає 34 позицію.

Місце у рейтингу ФІФА визначає кошики для жеребкування великих турнірів, чемпіонатів світу та Європи, а також кваліфікаційних етапів до них.

Згідно з рішенням ФІФА, збірні України та Росії не зможуть через безпеку не зможуть зіграти у плей-офф відбору на ЧС-2022. Жеребкування цієї стадії відбудеться 26 листопада у Лозанні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький оцінив шанси України та Росії пробитися на чемпіонат світу у Катарі.