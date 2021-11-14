Збірна Росії боягузливо програла Хорватії, завдавши 2 удари за матч (відео)
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Пряму путівку на Мундіаль здобули хорвати.
У неділю, 14 листопада, збірна Хорватії у рамках матчу відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 приймала команду Росії. Зустріч відбулася у Спліті на стадіоні "Полюд" та завершилася мінімальною перемогою хорватів з рахунком 1:0.
Єдиний гол у зустрічі забив російський футболіст Федір Кудряшов. На 81-й хвилині поєдинку Борна Соса промчався лівим флангом і виконав навіс у воротарську, де лівий захисник Кудряшов невдало переправив м’яч у свої ворота.
Відеоогляд матчу Хорватія — Росія:
Примітно, що збірна Росії вирішила боротися у цій грі лише за нічию, закрившись у своєму штрафному майданчику, адже цей результат виводив би їх безпосередньо на ЧС. За всю гру росіяни завдали лише 2 удари у напрямку воріт суперників. Водночас хорвати виконали 19 ударів (9 у площину воріт).
Додамо, що ця перемога дозволила хорватам посісти перше місце у відбірковій групі H та випередити росіян у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу у Катарі. Команда РФ задовольняється другою позицією, яка дає право на участь у другій частині кваліфікації (2 стикові ігри з 2 командами).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна України не зуміла обіграти Болгарію у товариській грі, завдавши 36 ударів за поєдинок.
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