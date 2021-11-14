Сборная России трусливо проиграла Хорватии, нанеся 2 удара за матч (видео)
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Прямую путевку на Мундиаль завоевали хорваты.
В воскресенье, 14 ноября, сборная Хорватии в рамках матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду России. Встреча состоялась в Сплите на стадионе "Полюд" и завершилась минимальной победой хорватов со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил российский футболист Федор Кудряшов. На 81-й минуте поединка Борна Соса промчался по левому флангу и исполнил навес во вратарскую, где левый защитник Кудряшов неудачно переправил мяч в свои ворота.
Видеообзор матча Хорватия — Россия:
Примечательно, что сборная России решила бороться в этой игре лишь за ничью, закрывшись в своей штрафной, ведь этот результат выводил бы их напрямую на ЧМ. За всю игру россияне нанесли лишь 2 удара в направлении ворот соперников. В то же время хорваты исполнили 19 ударов (9 в створ).
Добавим, что эта победа позволила хорватам занять первое место в отборочной группе H и опередить россиян в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Команда РФ довольствуется второй позицией, которая дает право на участие во второй части квалификации (2 стыковые игры с 2 командами).
Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины не сумела обыграть Болгарию в товарищеской игре, нанеся 36 ударов за поединок.
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