Сборная России трусливо проиграла Хорватии, нанеся 2 удара за матч (видео)

Прямую путевку на Мундиаль завоевали хорваты.

В воскресенье, 14 ноября, сборная Хорватии в рамках матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду России. Встреча состоялась в Сплите на стадионе "Полюд" и завершилась минимальной победой хорватов со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил российский футболист Федор Кудряшов. На 81-й минуте поединка Борна Соса промчался по левому флангу и исполнил навес во вратарскую, где левый защитник Кудряшов неудачно переправил мяч в свои ворота.

Видеообзор матча Хорватия — Россия:

Примечательно, что сборная России решила бороться в этой игре лишь за ничью, закрывшись в своей штрафной, ведь этот результат выводил бы их напрямую на ЧМ. За всю игру россияне нанесли лишь 2 удара в направлении ворот соперников. В то же время хорваты исполнили 19 ударов (9 в створ).

Статистика матча Хорватия - Россия

Добавим, что эта победа позволила хорватам занять первое место в отборочной группе H и опередить россиян в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Команда РФ довольствуется второй позицией, которая дает право на участие во второй части квалификации (2 стыковые игры с 2 командами).

Турнирное положение команд в группе H отбора на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины не сумела обыграть Болгарию в товарищеской игре, нанеся 36 ударов за поединок.