Рус

Ракицький оцінив шанси збірних України та Росії пробитися на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Ярослав Ракицький Новина оновлена 19 листопада 2021, 12:51
Ярослав Ракицький

Сам Ракицький на турнірі навряд чи зіграє

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який найближчим часом може покинути клуб, в інтерв’ю "Спорт-Експресу" висловився про перспективи збірних України та Росії пробитися до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

За підсумками групового турніру обидві збірні потрапили до стадії плей-офф.

"Мені незрозуміло, як Україна жодного разу не перемогла Казахстан і вдома зіграла внічию з фінами. Ці нічиї дратують, але, дякувати Богу, Україна виграла. Залишилося пройти стики. Думаю, свято буде на нашій вулиці, і Україна вийде на чемпіонат світу", — Заявив Ракицький.

Щодо перспектив росіян, то у них також є шанси за рахунок домашнього півфіналу.

"Ви ж сіяні? У вас півфінал буде простішим. Та не хочу я говорити про гру збірної Росії! Погано зіграли з хорватами, хоча я і не знаю чому. Кого там боятися?", — зазначив футболіст.

Згідно з рішенням ФІФА, збірні України та Росії не зможуть через безпеку не зможуть зіграти у плей-офф відбору на ЧС-2022. Жеребкування цієї стадії відбудеться 26 листопада у Лозанні.

Як раніше повідомляв Телеграф, Ракицький також оцінив ймовірність свого повернення до збірної України.

Теги:
#Збірна України #Збірна Росії #Ярослав Ракицький
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Гроші
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У всьому світі великі розпродажі стартували 11 листопада
Чи потрібна вам ця річ? Як закупитись у "чорну п’ятницю" і не пошкодувати про це
Дата публікації
Категорія
В аварії загинув водій іншої машини
Хто насправді був за кермом авто-вбивці у Харкові: експерти поставили крапку у ДТП за участю "мажора"
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом в Україні
Чи спаде хвиля коронавірусу до Нового року? Думка лікаря
Дата публікації
Категорія
У крові Антона Полякова знайшли наркотичні речовини
"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”