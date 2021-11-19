Ракицький оцінив шанси збірних України та Росії пробитися на ЧС-2022

Сам Ракицький на турнірі навряд чи зіграє

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який найближчим часом може покинути клуб, в інтерв’ю "Спорт-Експресу" висловився про перспективи збірних України та Росії пробитися до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

За підсумками групового турніру обидві збірні потрапили до стадії плей-офф.

"Мені незрозуміло, як Україна жодного разу не перемогла Казахстан і вдома зіграла внічию з фінами. Ці нічиї дратують, але, дякувати Богу, Україна виграла. Залишилося пройти стики. Думаю, свято буде на нашій вулиці, і Україна вийде на чемпіонат світу", — Заявив Ракицький.

Щодо перспектив росіян, то у них також є шанси за рахунок домашнього півфіналу.

"Ви ж сіяні? У вас півфінал буде простішим. Та не хочу я говорити про гру збірної Росії! Погано зіграли з хорватами, хоча я і не знаю чому. Кого там боятися?", — зазначив футболіст.

Згідно з рішенням ФІФА, збірні України та Росії не зможуть через безпеку не зможуть зіграти у плей-офф відбору на ЧС-2022. Жеребкування цієї стадії відбудеться 26 листопада у Лозанні.

Як раніше повідомляв Телеграф, Ракицький також оцінив ймовірність свого повернення до збірної України.