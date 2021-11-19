Гравець "Зеніту" Ракицький прокоментував можливе повернення до збірної України

Ракицький не вдягав футболку національної команди три роки.

Захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький, який найближчим часом може покинути клуб, оцінив в інтерв’ю "Спорт-Експресу" можливість повернутися до збірної України.

На думку гравця, раніше його не викликали до національної команди через те, що президент УАФ Андрій Павелко та тренер Андрій Шевченко про це домовилися.

"Чи змінилося щось після відходу Шевченка? Ні, все те саме. Усі до збірних їдуть, а я тут тренуюся", — заявив Ракицький.

На думку гравця, Шевченко зробив правильний вибір, який очолив "Дженоа".

"Тепер він у "Дженоа", команда поки що внизу таблиці серії А, але, гадаю, Шевченко налагодить усе. Для початку головне — не вилетіти. А потім можна і поборотися за єврокубки", — резюмував захисник.

Востаннє Ракицький грав за збірну України у жовтні 2018 року у зустрічі Ліги націй проти Чехії – 1:0. 2020 року Ракицький офіційно оголосив, що закінчив свою міжнародну кар’єру і більше не сподівається на виклик до збірної України.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Росії пояснили, чому Ракицький не потрібен чемпіонові країни.