У Росії пояснили, чому Ракицький залишить "Зеніт"

Українця вважають надто повільним.

Колишній спортивний директор «Зеніту» Ігор Корнєєв висловив свою думку, чому пітерський клуб найближчим часом розлучиться з українським захисником Ярославом Ракицьким.

На думку керівника, український захисник надто повільний, щоб виступати на рівні Ліги чемпіонів, через що пітерський клуб пропускає багато непотрібних голів.

"Ярослав, в принципі, непоганий в єдиноборствах, але все впирається в його швидкість. Мені навіть здається, що його можна було б використовувати в середній лінії в зв’язці з Барріосом. Там, можливо, українець був би корисніше", — цитує Корнєєва "Спорт -Експрес".

32-річний Ракицький перейшов у "Зеніт" із "Шахтаря" у січні 2019 року. За цей час футболіст встиг тричі стати чемпіоном Росії та двічі виграти Кубок країни. У всіх турнірах українець провів 101 матч, відзначився шістьма забитими голами 11 результативними передачами. Після переїзду до російської Прем’єр-ліги гравець перестав викликати до збірної України.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Зеніт" в останньому матчі Ліги чемпіонів зазнав принизливої поразки від "Зеніту".