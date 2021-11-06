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У Росії пояснили, чому Ракицький залишить "Зеніт"

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Схоже, кар’єра Ракицького в "Зеніті" добігає кінця Новина оновлена 06 листопада 2021, 13:02
Схоже, кар’єра Ракицького в "Зеніті" добігає кінця

Українця вважають надто повільним.

Колишній спортивний директор «Зеніту» Ігор Корнєєв висловив свою думку, чому пітерський клуб найближчим часом розлучиться з українським захисником Ярославом Ракицьким.

На думку керівника, український захисник надто повільний, щоб виступати на рівні Ліги чемпіонів, через що пітерський клуб пропускає багато непотрібних голів.

"Ярослав, в принципі, непоганий в єдиноборствах, але все впирається в його швидкість. Мені навіть здається, що його можна було б використовувати в середній лінії в зв’язці з Барріосом. Там, можливо, українець був би корисніше", — цитує Корнєєва "Спорт -Експрес".

32-річний Ракицький перейшов у "Зеніт" із "Шахтаря" у січні 2019 року. За цей час футболіст встиг тричі стати чемпіоном Росії та двічі виграти Кубок країни. У всіх турнірах українець провів 101 матч, відзначився шістьма забитими голами 11 результативними передачами. Після переїзду до російської Прем’єр-ліги гравець перестав викликати до збірної України.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Зеніт" в останньому матчі Ліги чемпіонів зазнав принизливої поразки від "Зеніту".

Теги:
#ФК Зеніт #РПЛ #Ярослав Ракицький
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