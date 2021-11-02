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Російський "Зеніт" зазнав третьої поразки в Лізі чемпіонів, розгромно програвши в Італії (відео)

Автор
Володимир Лавський
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Зусиль Ракицького не вистачило пітерцям навіть для нічиєї Новина оновлена 02 листопада 2021, 23:49
Зусиль Ракицького не вистачило пітерцям навіть для нічиєї

Пітерці на виїзді поступилися з рахунком 2:4 "Ювентусу".

"Зеніт" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів на виїзді поступився "Ювентусу" — 2:4.

Туринський клуб вийшов уперед уже на 11-й хвилині. Пауло Дібала після подачі з кутового виявився першим на відскоку і в дотик із 11 метрів відправив м’яч у сітку воріт.

Пітерці довго не могли налагодити гру попереду, але на допомогу російському клубу прийшов Леонардо Бонуччі. Після подачі з лівого флангу захисник італійців невдало зіграв головою та зрізав м’яч у дальню дев’ятку своїх воріт.

Однак після перерви туринці довели свою перевагу. Спочатку Дібала з пенальті оформив дубль, реалізувавши удар із другої спроби. Спочатку пітерці раніше забігли до штрафного майданчика, і, незважаючи на промах аргентинця, арбітр зажадав перебити удар. Далі справа залишалася за малим: спочатку забив Федеріко К’єза, який спокійно втік від захисників та розібрався із воротарем, а четвертий м’яч забив Альваро Мората.

Єдине, на що вистачило гостей, то це м’яч престижу у виконанні Сердара Азмуна.

Після чотирьох турів "Ювентус" із 12 очками лідирує у групі, дев’ять очок у "Челсі", три — у "Зеніту", а у шведського "Мальме" — нуль.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Челсі" у першому тимчасовому слоті розібрався з "Мальме".

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #Зеніт #Ювентус
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