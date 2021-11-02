"Челсі" завдав "Мальме" четвертої поразки в сезоні Ліги чемпіонів, "Вольфсбург" був сильнішим за "Зальцбург" (відео)

Австрійський клуб програв уперше у сезоні, але залишився на першому місці у групі.

У першому тимчасовому слоті вівторка відбулися дебютні матчі 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Чинний переможець турніру, лондонський "Челсі" на виїзді здобув мінімальну перемогу над "Мальме" — 1:0. Єдиний м’яч на 56-й хвилині після флангового прострілу забив Хакім Зієш.

Завдяки цьому успіху лондонський клуб набрав дев’ять очок та наздогнав "Ювентус". У "Мальме" залишається нуль набраних очок і останнє місце у групі. Туринці свою зустріч 4-го туру розпочнуть о 22.00 проти пітерського "Зеніту", у росіян поки що три очки після трьох зустрічей.

"Вольфсбург" вдома здолав "Зальцбург"

У групі G досить несподівано осічку допустив лідер квартету "Зальцбург". Австрійці на виїзді поступилися "Вольфсбургу" — 1:2. Господарі вийшли вперед уже на третій хвилині завдяки голу Рідле Баку, який скористався простором у чужому штрафному майданчику.

Ще до перерви Максиміліан Вобер зумів зрівняти рахунок у грі, проте утримати нічийний результат австрійці не змогли.

На 60-й хвилині у швидкій атаці Лукас Нмеча відгукнувся на закид із глибини поля та з літа вклав м’яч у ближню праву дев’ятку.

Після чотирьох ігор у Зальцбурга залишається сім набраних очок, а німці набрали вже п’ять. Інший матч групи між "Севільєю" та "Ліллем" відбудеться пізніше. До гри в іспанців три очки, у французів два.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Динамо" та "Барселона" назвали склади на матч 4-го туру ЛЧ.