Стали відомі склади "Динамо" та "Барселони" на матч Ліги чемпіонів (фото)
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У нападі з перших хвилин вийде Денис Гармаш.
"Динамо" та "Барселона" визначилися зі складами на матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головний тренер киян Мірча Луческу цього разу вирішив випустити з перших хвилин Дениса Гармаша на вістря атаки. Через травму в українського клубу зустріч пропускає Віталій Міколенко.
"Динамо": Бущан — Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзера — де Пена Циганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський — Гармаш.
Запасні: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Шабанов, Леднєв, Андріївський, Вітіньо, Тимчик, Шкурін, Антюх.
"Барселона": тер Штеген — Альба, Лангле, Гарсія, Мінгеса — Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес — Депай, Фаті, Педрі.
Запасні: Нету, Пенья, Дест, Араухо, Путч, Дембеле, Демір, Коутіньйо, Л. де Йонг, Умтіті, Бальде, Санс.
"ДИНАМО" — "БАРСЕЛОНА": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ
Як раніше повідомляв "Телеграф", іспанські ЗМІ знущалися з складу киян у передматчевих матеріалах.
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