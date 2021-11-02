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Стали відомі склади "Динамо" та "Барселони" на матч Ліги чемпіонів (фото)

Автор
Володимир Лавський
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"Динамо" спробує сьогодні забити перший м’яч у турнірі Новина оновлена 02 листопада 2021, 21:02
"Динамо" спробує сьогодні забити перший м’яч у турнірі

У нападі з перших хвилин вийде Денис Гармаш.

"Динамо" та "Барселона" визначилися зі складами на матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головний тренер киян Мірча Луческу цього разу вирішив випустити з перших хвилин Дениса Гармаша на вістря атаки. Через травму в українського клубу зустріч пропускає Віталій Міколенко.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзера — де Пена Циганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський — Гармаш.

Запасні: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Шабанов, Леднєв, Андріївський, Вітіньо, Тимчик, Шкурін, Антюх.

"Барселона": тер Штеген — Альба, Лангле, Гарсія, Мінгеса — Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес — Депай, Фаті, Педрі.

Запасні: Нету, Пенья, Дест, Араухо, Путч, Дембеле, Демір, Коутіньйо, Л. де Йонг, Умтіті, Бальде, Санс.

"ДИНАМО" — "БАРСЕЛОНА": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Як раніше повідомляв "Телеграф", іспанські ЗМІ знущалися з складу киян у передматчевих матеріалах.

Теги:
#Ліга чемпіонів #Барселона #ФК Динамо (Київ)
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