"Шпаренко, Бейко та Нещерат": іспанські ЗМІ познущалися зі складу "Динамо" (фото)

Іспанські журналісти знову здивували написанням прізвищ українських гравців.

Перед матчем 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Динамо" — "Барселона" авторитетне іспанське видання sport.es здивувало написанням прізвищ українських футболістів.

Sport.es опублікував свою версію орієнтовних стартових складів команд.

На картинці із зображенням складів команд засвітилися такими відомі українські футболісти як Бейко (Деніс Бойко) та Нещерат (Руслан Нещерет), а в основу киян, на думку іспанських журналістів, потрапить Шпаренко (Микола Шапаренко). Крім того, журналісти додали Віталія Миколенка в основу киян, хоча той травмувався у кубковій грі з "Маріуполем" (2:3) та пропустить 2 тижні.

Орієнтовні склади команд за версією sport.es:

Орієнтовні склади "Динамо" та "Барселони" за версією sport.es

Додамо, епопея з подібними помилками іспанських журналістів розпочалася ще за часів виступів збірної України у Лізі націй. Наприклад, редактори Marca до складу збірної ставили Караве, а не Караваєва та Цинікова, а не Циганкова.

Матч "Динамо" — "Барселона" відбудеться у середу, 2 листопада. Раніше "Телеграф" розповідав про прогноз букмекерів на це протистояння.