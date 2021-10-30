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"Динамо" — "Барселона": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ФК "Динамо" (Київ) Новина оновлена 30 жовтня 2021, 13:16
ФК "Динамо" (Київ)

"Біло-синіх" чекає важлива гра.

У вівторок, 2 листопада, київське "Динамо", яке днями пробилося до чвертьфіналу Кубка України, має провести гру 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Барселони". У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже платформа megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Барселона" відбудеться на НСК "Олімпійський", початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон України підходить до гри як аутсайдер групи Е, у "Барселони" справи також на задалися в турнірі. "Синьо-гранатові" ризикують залишитися без Ліги чемпіонів, а у чемпіонаті Іспанії каталонці після двох поразок поспіль були відкинуті на дев’яте місце. Крім того, боси "Барселони" звільнили головного тренера Рональда Кумана. До гри з "Динамо" команду готуватиме виконувач обов’язків головного тренера Серхі Бархуан, який раніше керував "Барселоною" B.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Реал" обіграв "Барселону" (1:2) у першому Ель-Класіко сезону. Зазначимо, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Барселона" переграла "Динамо", забивши один гол.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Ліга чемпіонів #ФК Динамо (Київ)
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