"Барселона" звільнила тренера: названі фаворити на вільне місце

"Синьо-гранатові" попрощалися з тренером.

Каталонська "Барселона", яка нещодавно в Лізі чемпіонів переграла київське "Динамо" (1:0), після поразки від "Райо Вальєкано" (1:0) вирішила звільнити головного тренера команди Рональда Кумана.

Про це повідомляє офіційний сайт "Блаугранас".

За інформацією джерела, президент "Барселони" Жоан Лапорта звільнив Кумана з посади відразу після гри, а попрощається з командою наставник у четвер, 28 жовтня.

До речі, "Райо Вальєкано" обіграв каталонців завдяки точному пострілу Радамеля Фалькао.

Відеоогляд матчу "Райо Вальєкано" — "Барселона":

На даний момент каталонський суперклуб із 15 очками йде на 9-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У наступному турі "Барса" зіграє проти "Алавеса" (30.10.2021).

Зазначимо, інсайдер Фабриціо Романо повідомив, що ймовірним кандидатом на пост тренера "Барселони" є іспанець Хаві, який на даний момент очолює "Аль-Садд". Другим у шорт-листі претендентів на цю посаду є тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Барселона" програла "Реалу" (1:2) у першому Ель-Класіко сезону.