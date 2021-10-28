Укр

"Барселона" уволила тренера: названы фавориты на освободившийся пост

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Рональд Куман Новость обновлена 28 октября 2021, 11:42
Рональд Куман

“Сине-гранатовые" попрощались с тренером.

Каталонская "Барселона", которая недавно в Лиге чемпионов переиграла киевское "Динамо" (1:0), после поражения от "Райо Вальекано" (1:0) решила уволить главного тренера команды Рональда Кумана.

Об этом сообщает официальный сайт "Блаугранас".

По информации источника, президент "Барселоны" Жоан Лапорта освободил Кумана от должности сразу же после игры, а попрощается с командой наставник в четверг, 28 октября.

К слову, "Райо Вальекано" обыграл каталонцев благодаря точному выстрелу Радамеля Фалькао.

Видеообзор матча "Райо Вальекано" — "Барселона":

На данный момент каталонский суперклуб с 15 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре "Барса" сыграет против "Алавеса" (30.10.2021).

Отметим, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что вероятным кандидатом на пост тренера "Барселоны" является испанец Хави, который на данным момент возглавляет "Аль-Садд". Вторым в шорт-листе претендентов на эту должность является тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" проиграла "Реалу" (1:2) в первом Эль-Класико сезона.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Рональд Куман #Ла Лига #ФК Райо Вальекано
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