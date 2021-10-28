"Барселона" уволила тренера: названы фавориты на освободившийся пост
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 48
“Сине-гранатовые" попрощались с тренером.
Каталонская "Барселона", которая недавно в Лиге чемпионов переиграла киевское "Динамо" (1:0), после поражения от "Райо Вальекано" (1:0) решила уволить главного тренера команды Рональда Кумана.
Об этом сообщает официальный сайт "Блаугранас".
По информации источника, президент "Барселоны" Жоан Лапорта освободил Кумана от должности сразу же после игры, а попрощается с командой наставник в четверг, 28 октября.
К слову, "Райо Вальекано" обыграл каталонцев благодаря точному выстрелу Радамеля Фалькао.
Видеообзор матча "Райо Вальекано" — "Барселона":
На данный момент каталонский суперклуб с 15 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре "Барса" сыграет против "Алавеса" (30.10.2021).
Отметим, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что вероятным кандидатом на пост тренера "Барселоны" является испанец Хави, который на данным момент возглавляет "Аль-Садд". Вторым в шорт-листе претендентов на эту должность является тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" проиграла "Реалу" (1:2) в первом Эль-Класико сезона.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-