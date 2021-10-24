"Реал" обыграл "Барселону" в матче с безумной концовкой (видео)

Первое "Эль-Класико" сезона 2021/22 завершилось в Барселоне.

В воскресенье, 24 октября, "Барселона", которая на днях минимально обыграла "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов, принимала "Реал", разбивший "Шахтер" (0:5) в Киеве в рамках матча ЛЧ. Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:2 в пользу "Сливочных".

Первый гол во встрече записал на свой счет защитник Давид Алаба. На 32-й минуте австриец отобрал мяч на своей половине поля, а затем разогнал быструю контратаку. В итоге Давид проник в штрафную площадь хозяев и мощно пробил в дальнюю "девятку" ворот тер Стегена. К слову, этот мяч стал дебютным для Алабы в "Реале", австриец присоединился к команде летом 2021 года на правах свободного агента. А уже в компенсированное время команды обменялись голами. Сначала Лукас Васкес удачно сыграл на добивании, удвоив преимущество гостей. А за "Барселону" отличился Серхио Агуэро.

Видео гола Алабы в матче "Барселона" — "Реал":

Видео гола Лукаса Васкеса:

Видео гола Агуэро:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Реалу" (20 очков) подняться на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, "Барселона" (15 очков) — восьмая. В следующем туре "Королевский клуб" сыграет с "Осасуной" (27.10.2021), а "Сине-гранатовые" отправятся в гости к "Райо Вальекано" (27.10.2021).

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