"Реал" обіграв "Барселону" в матчі з шаленою кінцівкою (відео)

Перше "Ель Класіко" сезону 2021/22 завершилося в Барселоні.

У неділю, 24 жовтня, "Барселона", яка днями мінімально обіграла "Динамо" (1:0) в Лізі чемпіонів, приймала "Реал", який розбив "Шахтар" (0:5) в Києві в рамках матчу ЛЧ. Зустріч відбулася на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася з рахунком 1:2 на користь "Реалу".

Перший гол у поєдинку записав на свій рахунок захисник Давід Алаба. На 32-й хвилині австрієць відібрав м’яч на своїй половині поля, а потім розігнав швидку контратаку. У підсумку Давід потрапив в штрафний майданчик господарів і потужно пробив у дальню "дев’ятку" воріт Тер Штегена. До слова, цей м’яч став дебютним для Алаби в "Реалі", австрієць приєднався до команди влітку 2021 року на правах вільного агента. А вже в компенсований час команди обмінялися голами. Спочатку Лукас Васкес вдало зіграв на добиванні, подвоївши перевагу гостей. А за "Барселону" відзначився Серхіо Агуеро.

Відео голу Алаби в матчі "Барселона" — "Реал":

Відео голу Лукаса Васкеса:

Відео голу Агуеро:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Цей результат дозволив "Реалу" (20 очок) піднятися на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, "Барселона" (15 очок) — восьма. У наступному турі "Королівський клуб" зіграє з "Осасуною" (27.10.2021), а "Синьо-гранатові" відправляться в гості до "Райо Вальєкано" (27.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Руслан Маліновський наблизився до Мессі в списку кращих голеадорів з-за меж штрафного останніх років.