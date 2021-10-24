Маліновський впритул наблизився до Мессі (відео)

Статистика українця вражає.

Український півзахисник знову відзначився красивим взяттям воріт з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії. Гол у ворота "Удінезе" став 11-м з-за меж штрафного для українця з моменту приходу в Серію А в сезоні 2019/20, і за цим показником Руслан йде на другому місці серед всіх представників топ-5 ліг.

Про це повідомляє статистичний портал OptaPaolo в Twitter.

Повідомляється, що лише Ліонель Мессі з сезону 2019/20 настріляв в ворота суперників більше голів здалеку, ніж Маліновський. На рахунку форварда ПСЖ і збірної Аргентини 17 точних пострілів з-за меж штрафного за цей проміжок часу.

Відео останнього гола здалеку у виконанні Маліновського:

Примітно, що незважаючи на свій далекобійний талант, Маліновський не був викликаний в збірну України на жовтневі матчі проти Фінляндії (1:2) і Боснії і Герцеговини (1:1). Це сталося через конфлікт, який виник у гравця з виконуючим обов’язки головного тренера національної команди Олександром Петраковим. Раніше повідомлялося, що коуч змінив думку і викличе Руслана на ключовий гостьовий поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16.11.2021).

Нагадаємо, нещодавно Маліновський забив диво-гол "Інтеру" в Серії А.