Малиновский впритык приблизился к Месси (видео)

Статистика украинца поражает.

Украинский полузащитник вновь отметился красивым взятием ворот с дальней дистанции в чемпионате Италии. Гол в ворота "Удинезе" стал 11-м из-за пределов штрафной для украинца с момента прихода в Серию А в сезоне 2019/20, и по этому показателю Руслан идет на втором месте среди всех представителей топ-5 лиг.

Об этом сообщает статистический портал OptaPaolo в Twitter.

Сообщается, что лишь Лионель Месси с сезона 2019/20 настрелял в ворота соперников больше голов издали, нежели Малиновский. На счету форварда ПСЖ и сборной Аргентины 17 точных выстрелов из-за пределов штрафной за этот промежуток времени.

Видео последнего гола издали в исполнении Малиновского:

Примечательно, что несмотря на свой дальнобойный талант, Малиновский не был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи против Финляндии (1:2) и Боснии и Герцеговины (1:1). Это случилось из-за конфликта, который возник у игрока с исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Александром Петраковым. Ранее сообщалось, что коуч поменял мнение и вызовет Руслана на ключевой гостевой поединок отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16.11.2021).

Напомним, недавно Малиновский забил чудо-гол "Интеру" в Серии А.