Новий шедевр від Маліновського: Руслан прошив воротаря дальнім ударом (відео)

Українець знову забив здалеку.

У неділю, 24 жовтня, "Аталанта" Руслана Маліновського, якого незабаром можуть повернути в збірну України, в рамках матчу 9-го туру Серії А приймала "Удінезе". Зустріч відбулася в Бергамо на стадіоні "Атлет Адзуррі д’Італія" і завершилася з рахунком 1:1. У господарів забитий м’яч на рахунку українця.

Руслан вийшов у старті і відплатив тренеру за довіру шикарним голом. На 56-й хвилині після передачі Пашаліча Руслан зважився на дальній удар і не прогадав — м’яч, оминувши блок захисника, потрапив прямо в нижній кут воріт. Під завісу зустрічі Маліновський був замінений, а незабаром "Удінезе" відігралося — гол на рахунку Бето.

Відео шикарного гола Маліновського в ворота "Удінезе":

Повний відеоогляд зустрічі:

Цей результат дозволив "Аталанті" (15 очок) піднятися на 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, "Удінезе" (10 очок) — 13-е. У наступному турі команда українця зіграє проти "Сампдорії" (27.10.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Віктор Коваленко забив дебютний гол у Серії А. Маліновський також забивав недавно, перегравши кіпера "Інтера".