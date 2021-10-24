Укр

Новый шедевр от Малиновского: Руслан прошил вратаря дальним ударом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Руслан Малиновский Новость обновлена 24 октября 2021, 16:39
Руслан Малиновский

Украинец вновь забил издали.

В воскресенье, 24 октября, "Аталанта" Руслана Малиновского, которого вскоре могут вернуть в сборную Украины, в рамках матча 9-го тура Серии А принимала "Удинезе". Встреча состоялась в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" и завершилась со счетом 1:1. У хозяев забитый мяч на счету украинца.

Руслан вышел в старте и отплатил тренеру за доверие шикарным голом. На 56-й минуте после передачи Пашалича Руслан решился на дальний удар и не прогадал — мяч, миновав блок защитника, попал прямо в нижний угол ворот. Под занавес встречи Малиновский был заменен, а вскоре "Удинезе" отыгралось — гол на счету Бето.

Видео шикарного гола Малиновского в ворота "Удинезе":

Полный видеообзор встречи:

Этот результат позволил "Аталанте" (15 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Удинезе" (10 очков) — 13-е. В следующем туре команда украинца сыграет против "Сампдории" (27.10.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Виктор Коваленко забил дебютный гол в Серии А. Малиновский также забивал недавно, переиграв кипера "Интера".

Теги:
#Футбол #ФК Удинезе #ФК Аталанта #Руслан Малиновский
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