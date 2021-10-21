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Петраков дав задню? Маліновського викликають до збірної України

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Петраков і Руслан Маліновський Новина оновлена 21 жовтня 2021, 17:41
Олександр Петраков і Руслан Маліновський

Лідер збірної України незабаром може повернутися в команду.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який раніше нічого не хотів чути про Руслана Маліновського, схоже, змінив позицію по гравцю і готовий викликати півзахисника "Аталанти" на найважливіший матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, на товариський поєдинок з Болгарією, який відбудеться перед матчем з боснійцями, будуть викликані всі найсильніші гравці "Жовто-синіх". Повідомляється, що це стосується і Руслана Маліновського, у якого виникло непорозуміння з наставником після гри з Францією (1:1). Конфлікт виник через те, що Руслан не захотів грати товариську гру з чехами (1:1) і відправився в розташування "Аталанти". Сам гравець пізніше заявив, що відпросився у тренера. Очікується, що футболіст і коуч проведуть розмову тет-а-тет в таборі національної команди.

Контрольний матч Україна — Болгарія відбудеться 11 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Гостьова гра відбору на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною пройде 16 листопада. Цей поєдинок визначить долю нашої команди в кваліфікації на Мундіаль.

Відзначимо, положення збірної України у відборі на ЧС-2022 досить хитке. Після домашньої нічиєї з Боснією і Герцеговиною (1:1) наша команда залежить від інших результатів у кваліфікаційній групі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Руслан Маліновський
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